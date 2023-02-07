مانشستر يونايتد يتحرك لحسم صفقة أوسيمين هداف نابولي

أكدت تقارير إعلامية بريطانية، استعداد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإنفاق ما يناهز 120 مليون يورو، من أجل حسم صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف نادي نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مدرب "الشياطين الحمر" إريك تين هاغ يسعى إلى حل أزمة مهاجمه من خلال استهداف التعاقد مع أوسيمين هداف الدوري الإيطالي، برصيد 16 هدفًا لحد الآن.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الشياطين الحمر مستعدة لمعادلة الرقم القياسي لصفقة انضمام الأرجنتيني إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي، من خلال تقديم عرض بقيمة 107 ملايين جنيه إسترليني لأوسيمين، أي ما يعادل نحو 120 مليون يورو.

ويعاني مانشستر يونايتد من غياب قلب هجوم حقيقي منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث اضطر تين هاغ إلى الاعتماد على أنتوني مارسيال الذي يتعرض كثيرًا للإصابة، وضم الهولندي فيغورست بنظام الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويسعى المدرب الهولندي لبناء فريق أكثر تنافسية، حيث وقع اختياره على اللاعب أوسيمين، رغم المنافسة الشرسة التي من الممكن أن يواجهها الفريق من تشيلسي، المتوقع دخوله هو الآخر سباق التعاقد مع اللاعب.

وكان أوسيمين قد انضم لنادي نابولي في صيف 2020، قادمًا من نادي ليل الفرنسي، مقابل 72 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين، ويرتبط مع نادي الجنوب الإيطالي بعقدٍ يمتد لـ5 سنوات.

المصدر / وكالات