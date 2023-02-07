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هنية يُكرّم الطالب المبتعث من غزة لكلية الشرطة القطرية أحمد نصر الله

07 فبراير 2023 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
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الضابط أحمد نصر الله

كرّم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الضابط أحمد نصر الله من قطاع غزة، والمبتعث من وزارة الداخلية والأمن الوطني لكلية الشرطة القطرية، بمناسبة حصوله على المرتبة الأولى على الطلبة المُبتعثين من الدول العربية بالكلية.

وعبًر هنية، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير لغزة وفلسطين، واعتبر أنّ الخريج نصر الله بمثابة سفير لفلسطين وغزة لما يُمثّله من فخر لشعبنا الفلسطيني، متمنيًا من زملائه الاقتداء به وتسجيل مزيد من الإنجازات والتقدم.

من جانبه عبّر الخريج نصر الله عن سعادته بهذا التكريم من رئيس المكتب السياسي، وأنه على استعداد دائم لخدمة وطنه والأمة العربية.

وكرّم سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، قبل أيام الضابط نصر الله، وذلك خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة بكلية الشرطة القطرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #إسماعيل هنية #أحمد نصر الله #الشرطة القطرية

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