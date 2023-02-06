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"الإسلامية المسيحية" تدين جريمة الاحتلال في أريحا

06 فبراير 2023 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين واختطاف جثامينهم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الإثنين: إنّ "هذه المجزرة الوحشية تؤكد الطابع الدموي لحكومة الاحتلال الفاشية ومخططاتها في مواصلة جرائم القتل بحقّ الشعب الفلسطيني دون أيّ اعتبارات أخلاقية أو إنسانية".

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 وحمَّلت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه المجزرة وما تُشكّله من تصعيد خطير يُنذر بانفجار غير مسبوق للأوضاع على الأرض، مؤكدة أنّ هذه الجرائم المتصاعدة لن تجلب الأمن للاحتلال، ولن تشكل رادعًا للشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه والدفاع عن وجوده على أرضه.

 ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتها وإدانة هذه الجرائم التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات ذات مغزى لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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