دعوات للنفير العام ومواجهة الاحتلال في الضفة

دعا الحراك الشبابي في فلسطين، اليوم الاثنين، كل الفلسطينيين في مدن الضفة، للنفير تضامنا مع أريحا وشهدائه،

وبحسب مصادر محلية، فإن الحراك الشبابي أهاب بالمواطنين في كل من بيت لحم، ونابلس، وطولكرم وجنين والخليل وطوباس وقلقيلية، للنفير العام والتوجه لنقاط التماس وإشعال المواجهة مع الاحتلال.

اقرأ أيضاً: 5 شهداء من كتائب القسام في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر بأريحا

وجاءت دعوات الحراك، وفق بيان صحفي، إسناداً لأريحا وأبطالها ووفاءً لشهدائها، حيث اغتالت قوات الاحتلال مجموعة من المقاومين واعتقلت آخرين، خلال اشتباكات مسلحة وقعت عقب اقتحامٍ نفذه لمخيم عقبة جبر في أريحا.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية كبيرة فجر اليوم مخيم عقبة جبر وحاصرت بناية سكنية؛ في محاولة لاعتقال منفذي عملية إطلاق نار على مطعم إسرائيلي قرب المدينة قبل 10 أيام.

واندلع على إثره اشتباكات مسلحة عنيفة بين الاحتلال ومقاومين، أسفرت عن شهداء وجرحى واعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين