بلدية رفح تنفذ حزمة مشاريع بـ 2.9 مليون يورو

نفذت بلدية رفح جنوب قطاع غزة 18 مشروعًا خلال العام المنصرم بقيمة إجمالية بلغت 2,927,815 يورو.

وأوضح مدير دائرة المشاريع في البلدية م. محمد سرحان في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم أن قيمة المشاريع المنجزة بلغت 1,577,777 يورو بواقع 16 مشروعًا، فيما بلغت قيمة المشاريع التي ما زال العمل فيها مستمرًا 1,350,038 يورو بواقع مشروعين.

وبين أن المشاريع تنوعت بين مشاريع تطوير وإعادة تأهيل الطرق والمرافق والمنشآت العامة، ومشاريع التشغيل والصيانة، ومشاريع تطوير أداء البلدية.

وحول مشاريع تطوير وإعادة تأهيل الطرق، قال سرحان: "تم إنجاز مشروع إعادة تأهيل شارع أبو بكر الصديق – مرحلة أولى من مفترق شارع الحرية شرقًا وحتى مفترق شارع ابن سينا (مفترق عبيدة) غربًا بتكلفة 388,910 يورو".

وأضاف: "تم الانتهاء من مشروع تطوير شوارع داخلية في منطقة الزهور بتكلفة 268,582 يورو، ومشروع تطوير شوارع داخلية في حي خربة العدس ومنطقة آل ماضي بتكلفة 204,013 يورو".

ويجري العمل في مشروع تطوير شوارع داخلية في حي رفح الغربية – مرحلة أولى بتكلفة 400,049 يورو، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل شارع أبو بكر الصديق – مرحلة ثانية من شارع الرشيد غربًا حتى الشارع المؤدي إلى مدرسة الفردوس شرقًا بتكلفة 949,989 دولار، وفق سرحان.

وبخصوص مشاريع تطوير المرافق والمنشآت العامة، أوضح أنه تم إنجاز مشروع إنشاء ملعب معشب في حي المواصي بتكلفة 77,842 يورو، ومشروع إنشاء معرش في السوق المركزي بتكلفة 49,248 دولار، ومشروع تأثيث المركز الرياضي الشبابي في حي خربة العدس بتكلفة 13,000 يورو.

ولفت إلى أنه تم توفير 450 فرصة عمل عبر مشاريع التشغيل المؤقت للمواطنين خلال عام 2022، قائلا: "تم الانتهاء من مشروع الجمع الأولي للنفايات بواسطة عربات تجرها الحيوانات – مرحلة ثانية بتكلفة 40,496 يورو، ومشروع كنس الرمال والأتربة من الطرق والأرصفة – مرحلة ثانية بتكلفة 29,907 يورو.

وأضاف: "كما تم إنجاز مشروع تأهيل رصيف شارع أبو بكر الصديق في منطقة رفح الغربية بتكلفة 52,468 يورو، وإنجاز مشروع صيانة الحدائق العامة – مرحلة أولى بتكلفة 56,661 يورو، ومشروع صيانة طرق في منطقة رفح الشرقية – مرحلة ثانية بتكلفة 106,026 يورو، مشروع صيانة طرق في منطقة رفح الغربية – مرحلة ثانية بتكلفة 111,101 يورو".

وتابع سرحان: "أنجزت البلدية كذلك مشروع تبليط شارع أبو بكر الصديق في منطقة رفح الغربية – مرحلة ثانية بتكلفة 52,675 يورو، ومشروع صيانة الحدائق العامة – مرحلة ثانية بتكلفة 53,643 يورو".

أما بخصوص مشاريع تطوير أداء البلدية، أوضح أنه تم إنجاز مشروع رفع مساحي لأحياء مختلفة في مدينة رفح – مرحلة ثانية بتكلفة 45,265 يورو، ومشروع الأرشفة الالكترونية لملفات البلدية – مرحلة ثانية بتكلفة 27,940 يورو.





المصدر / فلسطين أون لاين