أسطورة تشيلسي يهاجم إدارة النادي بسبب حكيم زياش

انتقد أسطورة كرة القدم الهولندية، رود خوليت، "تعمّد" تشيلسي الإنجليزي إفساد صفقة انتقال المغربي حكيم زياش إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، رغم عدم حصوله على وقت لعب كاف من أجل اللعب في "ستامفورد بريدج".

وقال خوليت في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الشهيرة: "كان يجب على حكيم زياش الرحيل عن صفوف تشيلسي منذ زمن طويل، بالتأكيد تشيلسي لم يخطئ في إرسال أوراق الصفقة إلى باريس سان جيرمان، لقد تعمد القيام بذلك".

وأضاف: "زياش يعيش حالة نفسية سيئة بكل تأكيد في الوقت الراهن، وكل ذلك بفعل القرار الغريب الذي قامت به إدارة تشيلسي، ربما أرادوا بهذا الأمر التنمر بشكل متعمد على باريس سان جيرمان واللاعب المغربي".

وسبق لغراهام بوتر، مدرب تشيلسي، القول في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية تعليقاً على فشل انتقاله إلى النادي الفرنسي: "حكيم زياش ما زال يملك دورًا مهمًا في تشيلسي هذا الموسم، علينا نسيان ما حدث والتركيز على المباريات المقبلة من الموسم".

وكان تشيلسي قد أرسل 3 وثائق خاطئة بعد خضوع زياش للفحص الطبي في باريس، قبل أن يرسل الوثيقة الصحيحة لانتقال اللاعب بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية بصورة رسمية في فرنسا.

ولعب المهاجم المغربي، البالغ من العمر 29 عاماً، 11 مواجهة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، اكتفى بالظهور أساسياً في 5 مباريات فقط، ما دفعه للبحث عن فرصة الرحيل في ميركاتو الشتاء.

المصدر / وكالات