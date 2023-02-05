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هجوم غير متوقع من مسؤول في بايرن ميونيخ على مانويل نوير

05 فبراير 2023 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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هجوم غير متوقع من مسؤول في بايرن ميونيخ على مانويل نوير

انتقد اللاعب البوسني السابق والمدير الرياضي الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حسن صالح حميدجيتش، الحارس الدولي مانويل نوير مؤكداً أنه وضع "مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي" عقب التصريحات الإعلامية الأخيرة لحامي عرين منتخب "دي مانشافت" المصاب حالياً.

وكان نوير الذي احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الـ37 وفي مقابلتين مع الموقع الرياضي المتخصص "ذي اتلتيك" والصحيفة اليومية الألمانية "سودويتشه تسايتونغ"، انتقد بشدّة إقالة مدرب حراس المرمى منذ 2011 وصديقه المقرّب توني تابالوفيتش، من قِبل إدارة النادي البافاري في 24 الشهر الحالي. 

قال الحارس الألماني الدولي الذي سيبقى بعيداً عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب كسر في ساقه اليمنى تعرّض له من جرّاء ممارسته رياضة التزلج  "كانت ضربة بالنسبة لي، بينما أنا كنت منهاراً. بدا الأمر كما لو أن قلبي قد اقتلع".

لم تنل تصريحات نوير استحسان حميدجيتش إذ ردّ خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الأحد بأن "خيبة الأمل" التي عبّر عنها نوير بشأن إقالة تابالوفيتش "تؤثّر علينا أيضاً، لأن مانويل وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي".

وأضاف "أفهم أن يتأثر مانويل شخصياً. لكن بصفته قائد الفريق، كنت أتوقع موقفاً مختلفاً منه"، مؤكداً أن "القرار الصعب" بشأن تابالوفيتش لا علاقة له بنوير و"قد شرحنا له الأمر".

وتأتي تصريحات نوير قبل 10 أيام من الموقّعة بين العملاق البافاري وباريس سان جرمان الفرنسي على ملعبه "بارك دي برانس" في ذهاب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. 

المصدر / وكالات
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#الدوري الألماني #بايرن ميونيخ #مانويل نوير

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