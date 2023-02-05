محكمة الاحتلال تنظر في ملفات 3 فلسطينيين بشأن قضية "هبة الكرامة"

نظرت المحكمة المركزية لدولة الاحتلال في حيفا، اليوم الأحد، في ملفات محمد حماد وصالح مجيد وآسي حوراني من مدينة عكا، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وقررت المحكمة استمرار المداولات في ملفات المعتقلين الثلاثة، إذ ستعقد الجلسة المقبلة في آذار/ مارس 2023.

واعتقلت سلطات الاحتلال المئات من شباب الداخل المحتل في "هبة الكرامة" التي اندلعت بالتزامن مع معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة في غزة دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى في مايو/ أيار 2021.

وكانت فرضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في حيفا، حكما بالسجن الفعلي عشر سنوات على الشاب أدهم بشير (25 عاما) من مدينة عكا، بعد أيام من فرضها أحكاما انتقامية بالسجن على أربعة شبان من مدينة طمرة ما بين 5 و7 سنوات.

وفرضت المحكمة، بإجماع هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، غرامة مالية بمبلغ 150 ألف شيكل على بشير، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة.

وتعد هذه الأحكام عقوبة جائرة قياسا بأحكام مخففة على يهود أدينوا بالاعتداء على الفلسطينيين في الداخل المحتل في تلك الفترة.

المصدر / فلسطين أون لاين