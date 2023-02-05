شرطة الاحتلال تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة

داهمت شرطة الاحتلال صباح اليوم الأحد، منزل زوجة الأسير وليد دقة، سناء سلامة، وعبثت بمحتوياته خلال أعمال تفتيش استفزازية، ومنعت التصوير في البيت بمدينة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وبحسب مصادر فلسطينية محلية، حاولت شرطة الاحتلال مصادرة هاتف زوجة الأسير دقة خلال اقتحام بيتها، فيما صادرت بعض الممتلكات والصور للأسير التي وضعت داخل منزل العائلة.

اقرأ أيضا: زوجة الأسير المريض "دقة" تطالب بإنقاذه "قبل فوات الأوان"

والأسير وليد دقة (61 عامًا) من مدينة باقة الغربية، معتقل منذ العام 1986، حكم عليه بالسجن لمدة 37 عامًا، وأضافت محكمة الاحتلال لاحقًا عامين على حكمه.

تزوج الأسير دقة وهو داخل الأسر من سناء سلامة، وأنجب منها طفلتهما ميلاد دقة (3 أعوام) عن طريق نطف محررة.

المصدر / فلسطين أون لاين