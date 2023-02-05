فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زحالقة لـ"فلسطين": الاحتلال يغذي الجريمة في الداخل المحتل

المصارع اليمني إبراهيم الشبامي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية

"الضخ الجائر" ومصائد الاحتلال المائية يستنزفان الخزان الجوفي في غزة

شرطة الاحتلال تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة

الغريز لـ"فلسطين": مشاريع الصرف الصحي في غزة تشهد نقلة نوعية

الجدُر الإسمنتية.. معاول إسرائيلية تقوِّض أركان البيئة الفلسطينية

وسط غياب السلطة.. 9 أيام على حصار الاحتلال لمخيم "عقبة جبر"

الصين تعترض بشدة على قيام أمريكا بإسقاط المنطاد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

المعادلة الداخلية «الإسرائيلية» نحو مزيد من الاهتزاز

شرطة الاحتلال تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة

05 فبراير 2023 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
...
الأسير وليد دقة

داهمت شرطة الاحتلال صباح اليوم الأحد، منزل زوجة الأسير وليد دقة، سناء سلامة، وعبثت بمحتوياته خلال أعمال تفتيش استفزازية، ومنعت التصوير في البيت بمدينة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وبحسب مصادر فلسطينية محلية، حاولت شرطة الاحتلال مصادرة هاتف زوجة الأسير دقة خلال اقتحام بيتها، فيما صادرت بعض الممتلكات والصور للأسير التي وضعت داخل منزل العائلة.

اقرأ أيضا: زوجة الأسير المريض "دقة" تطالب بإنقاذه "قبل فوات الأوان"

والأسير وليد دقة (61 عامًا) من مدينة باقة الغربية، معتقل منذ العام 1986، حكم عليه بالسجن لمدة 37 عامًا، وأضافت محكمة الاحتلال لاحقًا عامين على حكمه.

تزوج الأسير دقة وهو داخل الأسر من سناء سلامة، وأنجب منها طفلتهما ميلاد دقة (3 أعوام) عن طريق نطف محررة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شرطة الاحتلال #وليد دقة #زوجة الأسير وليد دقة #اقتحام منزل زوجة أسير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة