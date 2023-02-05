محكمة أمريكية تبرّئ ماسك من تُهم بالاحتيال

ذكرت تقارير إعلامية أن محكمة أمريكية برأت الملياردير إيلون ماسك من تهم بالاحتيال وجهت له إثر تغريدة عن أسهم "تسلا" للسيارات الكهربائية.

وكان ماسك المالك لحالي لتويتر أكد في تغريدته أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل الشركة إلى كيان خاص.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ماسك حاول يوم الاثنين الماضي أن يقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيال، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنهم خسروا ملايين الدولارات بسببها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد ما يقرب من ساعتين من المداولات، وجدت الهيئة المكونة من 9 أشخاص أن المستثمرين الذين رفعوا القضية فشلوا في إثبات ادعاءاتهم ضد ماسك أو شركة السيارات الكهربائية التي يديرها.

وبينت أنه كان من الممكن أن يدفع مالك "تسلا" و"تويتر"، مليارات الدولارات في شكل تعويضات لحاملي أسهم الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية، إذا رأت هيئة المحلفين في المحكمة التي نظرت القضية في سان فرانسيسكو أنه مسؤول عن التضليل المزعوم من قبل المستثمرين.

المصدر / وكالات