الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى محمد علي من مخيم شعفاط

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد علي محمد علي (17 عامًا)، من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية، أنه سيم تشييع جثمانه فجر اليوم الأحد، بعد أن اشترطت سلطات الاحتلال إتمام مراسم دفن الشهيد في غضون ساعتين من موعد تسليمه.

وتجمع المئات من أبناء مخيم شعفاط أمام منزل الشهيد محمد علي بعد تسلم جثمانه من قبل الاحتلال، وهتفوا للشهيد وذويه.

فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، أن تشييع جثمان الشهيد محمد علي سيكون خلال الساعات القادمة، ودعت جميع سكان مدينة القدس للمشاركة في مسيرة التشييع.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، استشهد الفتى محمد علي، بعد ساعات من إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم شعفاط قرب مدينة القدس، عقب هدم الاحتلال منزل الشهيد عدي التميمي.

واستشهد 35 فلسطينيًّا برصاص الاحتلال، منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين