6 إصابات واعتقالات خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم في أريحا

أصيب ستة مواطنين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم اعتقال مواطن ونجليه، عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر جنوب بمدينة أريحا بالضفة الغربية.

بدورها، أكدت وزارة الصحة في رام الله، أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم عقبة جبر في أريحا وصل إلى ٦ إصابات بينها إصابة في الصدر والبطن، والبقية في الأطراف.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم السبت، مخيم عقبة جبر، حيث تجددت الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال في المنطقة، وسط دعوات من الأهالي في أريحا للنزول إلى الشوارع والتصدي لقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أنّ 3 مواطنين أصيبوا فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه لمخيم عقبة جبر بأريحا، مشيرة إلى أنّ الاحتلال طلب من أهالي حارة المقايطة بمخيم عقبة جبر بالخروج من منازلهم جميعًا، وأنّ دخانًا تصاعد من داخل أحد المنازل المحاصرة في المنطقة.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثالث على التالي

وأضافت إنه تم اعتقال المواطن عوني لافي ونجليه محمد وجميل لافي، خلال عملية الاقتحام، مستكملة أنه تم الشروع بهدم أحد المنازل في المنطقة.

من جانبها، دعت مساجد أريحا إلى التبرع بالدم في ظل اشتداد الحملة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم عقبة جبر والمستمرة منذ ليلة أمس.

وفي السياق، اندلعت النيران في آلية لجيش الاحتلال جراء استهدافها بزجاجة حارقة داخل المخيم.









المصدر / فلسطين أون لاين