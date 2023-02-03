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المحررة "البدن": الأسيرات سيجبرن على الدخول في إضراب إذا استمر القمع ضدهن

03 فبراير 2023 . الساعة 21:53 بتوقيت القدس
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شروق البدن

قالت الأسيرة المحررة من سجن الدامون شروق البدن، إن الأسيرات سيدخلن في إضراب عن الطعام، إذا ما استمر القمع ضدهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وبينت أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين من وضع صعب، موضحة أن الاحتلال عزل 6 أسيرات في سجن الدامون خلال المرحلة الماضية.

وأكدت أن الاحتلال يضيق على الأسيرات في سجن الدامون، ويضغط على الأسرى في سجون الاحتلال من خلال قمع الأسيرات.

وأضافت: "ستضطر الأسيرات الدخول في إضراب عن الطعام إذا ما استمر القمع ضدهن في سجون الاحتلال، ونأمل أن يحقق الأسيرات مطالبهن مع إدارة سجون الاحتلال".

وتابعت: "الأسيرات في سجون الاحتلال مطلبهن العاجل الخروج من الأسر"، مشيرة أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من وضع صحي صعب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الأسيرات #سجن الدامون #شروق البدن

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