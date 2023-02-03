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بالفيديو والصور الآلاف يلبّون نداء "الفجر العظيم" في الأقصى المبارك

03 فبراير 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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أدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم الأجواء الباردة والماطرة، في وقت أعاقت فيه قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المسجد المبارك، ومنعت وصول آخرين.

 وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتفتيش المصلين.

 وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

 وشارك في صلاة الفجر أعداد غفيرة من الرجال والنساء والأطفال ملأوا المصلى القبلي، وسط أجواء روحانية.

وتجمع المصلون عقب صلاة الفجر في حلقات لقراءة القرآن، كما تناولوا فطوراً جماعياً في ساحات المسجد الأقصى.

 

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#الأقصى #الفجر العظيم

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