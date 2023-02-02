فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

5 أندية تُشارك في بطولة تنشيطية بغزة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من جنين

نتائج 3 مباريات تجريبية أقيمت في غزة

هونغ كونغ توزع 500 ألف تذكرة طيران "مجانًا"

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عدنان عابد بعد 18 شهرًا من الاعتقال

إطلاق "ألترا إس 23".. ما الجديد في هاتف "سامسونغ" المتطور؟

البريطانيون يلجؤون إلى المكتبات للتدفئة

طلاء للقماش يمنع تساقط البلاستيك في أثناء الغسل

19% من إصابات جلطات الدماغ والقلب المتزامنة عولجت بغزة

كتائب القسام تبثُّ مشاهد لتصدّي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال

استقبل برايات حماس

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عدنان عابد بعد 18 شهرًا من الاعتقال

02 فبراير 2023 . الساعة 23:12 بتوقيت القدس
...

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير أحمد عدنان عابد، بعد قضائه محكوميته البالغة 18 شهرا، ودفع غرامة مالية قدرها 6000 شيقل.

وكان في استقبال المحرر عابد في ديوان عائلته في قرية كفردان قضاء جنين، جمع غفير من أهله ومحبيه، وسط رفع رايات حركة حماس وأهازيج المقاومة.

واعتقل عابد بتاريخ 26/9/2021 بعد الاعتداء عليه وخلال مواجهات شهدتها بلدة كفردان، وحول للتحقيق وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل بتهمة مقاومة الاحتلال.

والمحرر عابد أسير محرر أعتقل سابقا مرات عديدة، أمضى في أحدها عامين ونصف، وأفرج عنه في عام 2018.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#جنين #أسير محرر #أحمد عدنان عابد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة