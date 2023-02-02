الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عدنان عابد بعد 18 شهرًا من الاعتقال

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير أحمد عدنان عابد، بعد قضائه محكوميته البالغة 18 شهرا، ودفع غرامة مالية قدرها 6000 شيقل.

وكان في استقبال المحرر عابد في ديوان عائلته في قرية كفردان قضاء جنين، جمع غفير من أهله ومحبيه، وسط رفع رايات حركة حماس وأهازيج المقاومة.

واعتقل عابد بتاريخ 26/9/2021 بعد الاعتداء عليه وخلال مواجهات شهدتها بلدة كفردان، وحول للتحقيق وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل بتهمة مقاومة الاحتلال.

والمحرر عابد أسير محرر أعتقل سابقا مرات عديدة، أمضى في أحدها عامين ونصف، وأفرج عنه في عام 2018.

المصدر / فلسطين أون لاين