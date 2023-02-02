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بالفيديو استعدادات في القدس لاستقبال جثمان الشهيد محمد علي

02 فبراير 2023 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
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جانب من تجمع الأهالي لاستقبال الشهيد

يستعد أهالي بلدة عناتا بالقدس المحتلة، لاستقبال جثمان الشهيد الفتى محمد علي.

حيث من المقرر أن تُسلم قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيد محمد علي محمد علي (17 عامًا) من القدس المحتلة، إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قررت الليلة تسليم جثمان الشهيد محمد علي من مخيم شعفاط، بعد احتجازه أسبوع.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، استشهد الفتى محمد علي، بعد ساعات من إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم شعفاط قرب مدينة القدس، عقب هدم الاحتلال منزل الشهيد عدي التميمي.

واستشهد 35 فلسطينيًّا برصاص الاحتلال، منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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