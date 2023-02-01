قرار نهائي بشأن صفقة انتقال حكيم زياش من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان

قررت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا رفض الاستئناف المقدّم من باريس سان جرمان بشأن ضمه الدولي المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنكليزي، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.

وقدّم سان جرمان الاربعاء استئنافه أمام الرابطة للمصادقة على وصول زياش، بعد تعثر انتقاله من تشيلسي على سبيل الإعارة مساء الثلاثاء في الدقائق الاخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بسبب التأخر في تقديم الوثائق الإدارية الصحيحة.

ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي ساهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي في جعل المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، وصلت الصفقة الى حائط مسدود بسبب تفصيل إداري.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في باريس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشلسي على إعارته لسان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائياً، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعاً هاماً لما تبقى من الموسم.

لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء.

وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشيلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي.

ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي الى "بارك دي برانس" مهدداً ومن ثم مرفوضاً بعد قرار الرابطة برفض الاستئناف المقدم من نادي العاصمة.

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

هذه الهفوة الإدارية تركت سان جرمان من دون أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية وذلك قبل أسبوعين من مواجهته بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات