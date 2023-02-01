نادي شارلروا البلجيكي يضم مهاجم المنتخب الفلسطيني

وائل الحلبي:

أعلن رويال شارلروا البلجيكي عن تعاقده مع المحترف الفلسطيني عدي الدباغ لاعب آروكا البرتغالي، ابتداء من شهر يونيو الصيف القادم وحتى صيف عام 2026.

ورفض دباغ تجديد عقده مع ناديه البرتغالي والذي ينتهي في يونيو القادم، وفضل خوض تجربة جديدة مع نادي شارلروا البلجيكي الذي أعلن عن اتمام الصفقة قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية بوقت قصير.

وعلى الرغم من مساعي النادي البلجيكي لضم دباغ في الفترة الحالية ودفع ما تبقى من قيمة عقده مع النادي البرتغالي، إلا أن آروكا رفض التخلي عن اللاعب واشترط اكمال مشواره مع الفريق حتى انتهاء عقده معه والذي كان يأمل أن يتم تجديده لثلاثة مواسم إضافية وهذا ما رفضه اللاعب.

وانضم دباغ إلى آروكا قبل موسمين قادما من نادي القادسية الكويتي، ولم يحظى بالمشاركة بشكل دائم في الموسم الأول قبل أن يثبت أقدامه في تشكيلة الفريق بعد أسابيع على انطلاق الدوري البرتغالي.

ويقدم الدباغ موسما مميزا مع آروكا الذي يتواجد حاليا في المركز السابع، هو هدافه الأول برصيد 7 أهداف وقاده لنصف نهائي كأس البرتغال، قبل الخروج على يد سبورتنج لشبونة في الأسبوع الماضي، حيث سجل هدف فريقه في تلك المباراة التي انتهت لصالح لشبونة بهدفين مقابل هدف.

وحاول آروكا الضغط على دباغ في رفضه تجديد عقده مع الفريق من خلال استبعاده من مباراته أمام بنفيكا والتي خسرها آروكا بثلاثية نظيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين