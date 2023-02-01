أسير من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

أفادت مصادر صحفية، بأن الأسير حسن فتحي محمد عمارنة (43 عاماً) من قرية زبوبا غرب جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير عمارنة في الأول من شهر شباط عام 2002، وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة (28 عاما).

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين