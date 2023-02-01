آرسنال يتعاقد مع جورجينيو وفشل إعارة زياش لباريس سان جيرمان

باتت صفقة انتقال النجم المغربي، حكيم زياش إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددة بالفشل في اللحظات الأخيرة.

ذكرت صحيفة ليكيب أن صفقة إعارة زياش من تشيلسي إلى بي إس جي قد تكون على وشك الانهيار، لأن النادي الإنجليزي فشل في إرسال المستندات اللازمة في الوقت المناسب.

وأضافت أن اللاعب المغربي اجتاز الفحوصات الطبية. واتفق الناديان على إعارة حكيم زياش إلى تشيلسي، إلا أن النادي اللندني أرسل المستندات المطلوبة بعد فوات الأوان المحدد لقيد اللاعبين في فرنسا.

وبينت الصحيفة الفرنسية: "تعطل إرسال المستندات المطلوبة، سيعني أن عقد إعارة حكيم زياش، لن يتم اعتماده".

وختمت ليكيب تقريرها بأن "الإدارة الباريسية بصدد تقديم طعن أمام رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، لتوثيق عقد الإعارة، وقيد حكيم زياش في القائمة".

كما أعلن نادي آرسنال رسميًا، الثلاثاء، تعاقده مع الدولي الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، قبل ساعات قليلة من نهاية الميركاتو الشتوي.

ولم يكشف آرسنال، مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، لكن التقارير الصادرة في إنجلترا، أكدت أن جورجينيو وقع عقدًا مدته موسم ونصف، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأضافت التقارير أن تشيلسي حصل على 10 ملايين جنيه إسترليني، قيمة الستة أشهر المتبقية في عقد النجم الدولي الإيطالي، بالإضافة لمليونين آخرين في صورة متغيرات.

المصدر / وكالات