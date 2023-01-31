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بالفيديو إصابة جنديين في عملية دهس على حاجز زعترة

31 يناير 2023 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
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أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهسٍ استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.

وأعلنت وسائل إعلام الاحتلال أن حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة والآخر طفيفة.

وأضافت أن منفذ العملية تمكّن من الانسحاب من المكان بعد دهسه الجنود.

 

 

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#عملية دهس

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