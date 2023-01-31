إصابة جنديين في عملية دهس على حاجز زعترة

أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهسٍ استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.

وأعلنت وسائل إعلام الاحتلال أن حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة والآخر طفيفة.

وأضافت أن منفذ العملية تمكّن من الانسحاب من المكان بعد دهسه الجنود.

مصادر محلية: "اللحظات الأولى بعد عملية الدهس على حاجز زعترة جنوب نابلس قبل قليل". pic.twitter.com/YeX4OcCm80 — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 31, 2023