فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في معرض لبيع الشوكولاتة

لقاء عائلة الجندي "منغستو".. نتنياهو يحاول استعادة هيبته ولملمة أوراقه

الناشط سباعنة: التضييق على الأسرى سيولد تصعيداً خطيراً

"الأوقاف": ضم ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى لقافلة الحج

لجنة متابعة القوى: تمادي الاحتلال على الأسرى سيكون له ثمن باهظ

عز الدين صلاحات.. الملثم المشتبك وحارس المخيم

"أنا أستطيع".. مصعد كهربائي بنماذج متعددة لذوي الإعاقة الحركية

"العدل" تحذّر من الاعتداء على الأسيرات الفلسطينيّات

اتحاد كرة القدم يقرر تأجيل الجولة 18 في الدوري

حملة تغريد باللغة الإنجليزية لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بالضفة

لجنة متابعة القوى: تمادي الاحتلال على الأسرى سيكون له ثمن باهظ

31 يناير 2023 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
...
تمادي الاحتلال على الأسرى سيكون له ثمن باهظ

دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التصعيد الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال ضد أسرانا البواسل، والتي كان آخرها ما جرى صباح اليوم في سجن الدامون من اعتداء خطير وآثم على الأسيرات الباسلات.

وأكدت اللجنة في بيان لها، وصل نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن هذا التمادي وهذه النذالة من قبل حكومة الاحتلال سيكون لهما ثمن باهظ، وأن شعبنا وقواه الوطنية لن يقبل مطلقاً بالمساس بحرائره الأسيرات.

اقرأ أيضا: قوات القمع تعتدي على الأسيرات والأسرى يصعّدون خطواتهم الاحتجاجية

ودعت جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة والفاعلة في برنامج الفعاليات الذي ستعلن عنه لجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى.

وطالبت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية المؤسسات الحقوقية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرى وملاحقة مجرمي الحرب على هذه السياسات الإجرامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #الاعتداء على الأسرى #الاعتداء على الأسيرات #لجنة متابعة القوى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة