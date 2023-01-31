لجنة متابعة القوى: تمادي الاحتلال على الأسرى سيكون له ثمن باهظ

دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التصعيد الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال ضد أسرانا البواسل، والتي كان آخرها ما جرى صباح اليوم في سجن الدامون من اعتداء خطير وآثم على الأسيرات الباسلات.

وأكدت اللجنة في بيان لها، وصل نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن هذا التمادي وهذه النذالة من قبل حكومة الاحتلال سيكون لهما ثمن باهظ، وأن شعبنا وقواه الوطنية لن يقبل مطلقاً بالمساس بحرائره الأسيرات.

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ودعت جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة والفاعلة في برنامج الفعاليات الذي ستعلن عنه لجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى.

وطالبت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية المؤسسات الحقوقية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرى وملاحقة مجرمي الحرب على هذه السياسات الإجرامية.

المصدر / فلسطين أون لاين