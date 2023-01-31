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حمدونة: الأوضاع في سجون الاحتلال مرشّحة للانفجار

31 يناير 2023 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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قوات القمع تقتحم أقسام الأسرى - أرشيف

حذّر المختص في قضايا الأسرى، رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب الهجمة على الأسرى والأسيرات من قبل إدارة السجون وأجهزة الأمن والحكومة اليمينية.

وطالب حمدونة، في بيان مقتضب، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى والوطنية والاسلامية باستمرار حالة التضامن مع الأسرى والاستمرار فيها الصهيونية المتطرفة.

وقال: إن "حالة القمع والاقتحامات والتفتيشات والنقليات المكثّفة والاعتداء على الأسيرات وسياسة القمع الممنهجة والمتواصلة " تستدعي حالة من الاستنفار والمساندة والدعم على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية والمساندة الشعبية والتعاون مع المتضامنين والأحرار، والتحرك فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليّاً".

وأضاف: إن "إدارة السجون تجاوزت الخطوط الحمراء مع الأسرى, ولا سيما بالاعتداء على الأسيرات وفى استمرار التهديدات وفي عمليات النقل التعسفية و الاقتحامات الليلية واستخدام الوحدات الخاصة المدجّجة بالأسلحة وإسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومصادرة الممتلكات، وسياسة العزل الانفرادى".

وتابع: " عدا عن سياسة الإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهالي وخاصة لأسرى قطاع غزة وفرض العقوبات الجماعية، وأكد أن الحركة الوطنية الأسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الممارسات، بل ستستخدم كل أدواتها النضالية السلمية والعنيفة لمواجهة السياسات العقابية باتجاههم".

دعا من وصفهم بـ"الأصدقاء" و"الأحرار" و"العرب" و"منظمات حقوقية وإنسانية" للضغط على الاحتلال لوقف ممارسته العنصرية بحق الأسرى.

كما دعا القوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات العاملة فى مجال الأسرى والمتضامنين والأحرار فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليّاً لوضع خطة مساندة وداعمة لهم للضغط على الاحتلال لوقف كل تلك الانتهاكات المخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #قوات القمع #حمدونة #الاعتداء على الأسيرات

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