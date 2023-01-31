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رئيس الحركة النسائية بـ"حماس": الاعتداء على الأسيرات "إرهاب منظّم"

31 يناير 2023 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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رئيس الحركة النسائية بـ"حماس": الاعتداء على الأسيرات إرهاب منظم

قالت رئيس الحركة النسائية الإسلامية بحركة "حماس"، فاطمة شراب، إن الممارسات الوحشية  لحكومة الاحتلال المتطرّفة بحق أسيراتنا المناضلات في سجن الدامون اليوم، ومصادرة مقتنياتهنّ وتحويلهم إلى زنازين انفرادية وقطع الاتصالات بين الأسيرات والخارج، وعزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان والاعتداء عليها هو إرهاب منظّم تمارسه إدارة السجون.

وأكدت شراب في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات القمعية تأتي للانتقام من أسيراتنا في محاولة يائسة للتغطية على فشل الاحتلال الأمني والسياسي والعسكري.

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وأضافت: "هذه الاعتداءات لا يجب السكوت عنها، وإننا نؤكد أن خلف أسيراتنا مقاومة شريفة وحرة لا ترضى لهنّ المذلة أو الهوان".

وطالبت شراب المؤسسات الحقوقية والدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر، بضرورة العمل على وقف هذا الإجرام، داعية الجهات المعنية إلى فضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا وأسيراتنا ومحاكمة قادته كمجرمي حرب.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحركة النسائية #فاطمة شراب #الاعتداء على الأسيرات

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