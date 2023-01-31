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فصائل المقاومة: إجراءات الاحتلال القمعية ضد الأسرى والأسيرات لعب في النار

31 يناير 2023 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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فصائل المقاومة: إجراءات الاحتلال القمعية ضد الأسرى والأسيرات تصعيد خطير ولعب في النار

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن إجراءات الاحتلال القمعية ضد الأسرى، والأسيرات في السجون، تصعيد خطير ولعب في النار.

كما وأكدت الفصائل في بيان صحفي، أن قضية الأسرى تقف على رأس أولوياتها.

وشدّدت على أن العمليات البطولية في القدس أثبتت قدرة شعبنا على إفشال مخططات حكومة نتنياهو المتطرّفة.

وحيّت المقاومين الأبطال في جميع الخلايا والكتائب والمجموعات العسكرية التي تثأر وتنتقم لدماء الشهداء الأبرار دفاعًا عن أرضنًا ومقدّساتنا.

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ورفضت الفصائل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية وما ترتب عليها من دعم للكيان، معتبرة أن الإدارة الأمريكية شريك كامل للاحتلال في عدوانه.

ودعت لضرورة العمل الجاد ورصِّ الصف، كما ودعت في السياق ذاته السلطة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع اليد عن المقاومة في الضفة لتدافع عن شعبها.

وطالبت الفصائل بشد الرحال وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال المخططات الخبيثة الرامية لفرض السيطرة الصهيونية والتقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

ودانت العدوان الإجرامي الذي استهدف مدينة أصفهان في إيران ونعبّر عن وقوفنا بجانب الجمهورية الإسلامية في وجه العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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