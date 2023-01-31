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وسيخوض شعبنا المعركة معهم

"حماس": الاعتداء على أسرانا وأسيراتنا الماجدات جريمة لن تمر دون رد

31 يناير 2023 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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"حماس": الاعتداء على أسرانا وأسيراتنا الماجدات جريمة لن تمر دون رد

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد قوات الاحتلال وإدارة السجون اعتداءاتها بحق الأسرى في السجون كافة، وآخرها ما جرى في سجن "الدامون" صباح اليوم بحق أسيراتنا من ضرب وعزل ومصادرة مقتنيات، جريمة لن تمر دون رد، وإنّ المعركة المتصاعدة في السجون لن يخوضها الأسرى وحدهم.

ودعت "حماس"، في بيان مقتضب، وصل "" نسخة عنه، أبناء شعبنا بفصائله ومؤسّساته الشعبية والرسمية وأحرار العالم للوقوف بكل إمكاناتهم إلى جانب الأسرى في وجه الاحتلال وجرائمه، ومنعه من الاستفراد بهم.

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وأكدت حركة حماس في ختام بيانها، بأن شعبنا ومقاومته سيكونون معهم حتى نيلهم حريتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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