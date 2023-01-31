"القانوع": سلوك الاحتلال الوحشي بحق الأسرى والأسيرات لن يضعف عزيمتهم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع تعقيبًا على عدوان الاحتلال على الأسرى في السجون، إن تصاعد وتيرة القمع والاعتداءات بحق الأسرى وآخرها السلوك الوحشي بحق آسيرات سجن الدامون هو اعتداء على شعبنا الفلسطيني واستفزاز لمقاومتنا التي تلتحم مع الأسرى ولن تتركهم ورقة ضعيفة أمام حكومة الاحتلال المتطرّفة.

وأكد القانوع في تصريح وصل نسخة " "، أن سلوك الاحتلال الوحشي بحق الأسرى والأسيرات لن يضعف عزيمتهم في مواجهة السجان الإسرائيلي وحكومة المستوطنين الفاشية بل سيزيدهم إصرارًا على انتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم وانتصارهم.

وشدّد على أن حالة التوتر والغليان التي تمر في السجون والاعتداء على الأسيرات يتطلب الالتحام مع الأسرى في معركتهم وتوسيع مساحة الإسناد والدعم شعبيًا ورسميًا وحقوقيًا وستظل قضية الأسرى أولوية مهمّة من ثوابت شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين