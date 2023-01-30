هل ينتقل هازارد إلى نادي النصر السعودي.. إليك الحقيقة

قال الصحفي ماريو كورتيغانا، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، إن البلجيكي إدين هازارد، جناح ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني، لن ينضم إلى نادي النصر المنافس في الدوري السعودي.

وسبق أن ارتبط اسم هازارد بإمكانية الانتقال إلى النادي السعودي، الذي يريد ضم المزيد من النجوم من أوروبا، لمرافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة، حسب ما أفادت به تقارير صحفية متنوعة. وكتب كورتيغانا، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنباء انتقال هازارد إلى النصر السعودي غير صحيحة حاليًا، لا توجد خطط للتعاقد معه، كما أن اللاعب لا يبحث فكرة الرحيل عن الميرينغي".

وأضاف: "وفقًا لمصادر داخل النادي السعودي، فإن النصر لا يريد بناء فريق خارق، وهازارد ليس من ضمن أولوياتهم".

ويعاني هازارد من قلة المشاركات مع ريال مدريد في الموسم الحالي، رغم تعافيه من الإصابة التي أثَّرت في مشواره مع النادي، إذ اكتفى بالمشاركة في 7 مواجهات مع الريال بجميع المسابقات هذا الموسم، مُسهمًا بهدفين فقط (سجّل هدفًا واحدًا، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة).

المصدر / وكالات