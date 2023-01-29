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الرئيس الجزائري يدعو لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه الاحتلال

29 يناير 2023 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى للأمة الإسلامية، ولمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد مجالس دوله الأعضاء.

جاء ذلك في رسالة تلاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي

ودعا تبون إلى مضاعفة الجهود لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء ما يتعرض له من جرائم ممنهجة واسعة النطاق، خاصة في ظل تعنت الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة من خلال توسيع مستوطناته، وآخرها انتهاك مقدسات المسجد الأقصى.

وأكد أن الجزائر ستعمل مع الأشقاء في العالم الإسلامي ومع كل الدول المناصرة للحق والحرية في العالم على تكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #القضية الفلسطينية #الشعب الفلسطيني #الرئيس الجزائري

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