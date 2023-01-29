فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمادة: شعبنا سيواصل طريق المقاومة للدفاع عن الأقصى والقدس

"حماس" تنعى الشهيد سلمان وتدعو إلى مواصلة استهداف الاحتلال

مئات الأمريكيين يحتجون على مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد الشرطة

الاحتلال يهدم منزل مقدسي ببلدة جبل المكبر

"التجمع الاعلامي" يدعو لمقاطعة "المؤتمر الاستثنائي" لنقابة الصحفيين

بيان جديد من اتحاد الموظفين بـ "أونروا" حول إضراب يوم غد

وزارة الأسرى بغزة: غليان داخل سجون الاحتلال والأوضاع ذاهبة للانفجار

الاحتلال يلغي زيارة عائلات أسرى النقب

الشهيد "خيري".. أغلق الحسابين وأذاق الاحتلال "العلقم"

"غنيم".. أمٌ نزف قلبها مرتين وتخشى الفقد الثالث

أشاد بتحدي المقدسيين للاحتلال

حمادة: شعبنا سيواصل طريق المقاومة للدفاع عن الأقصى والقدس

29 يناير 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس (أرشيف)

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن شبان القدس لن يخذلوا شعبنا في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

وقال في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "هناك حالة إصرار وتحدٍ من المقدسيين للاحتلال في القدس، حيث ينغص ويضيق الخناق عليهم كل يوم".

اقرأ أيضاً: تقرير عمليات بطولية متواصلة.. القدس تُضمّد جراح أهالي شهداء جنين

وأضاف: إن "شعبنا الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى، وكلما زاد الاحتلال إجرامه ضد الفلسطينيين كلما زاد شعبنا في المقاومة".

وتابع: إن "توقيت عملية القدس كان سريعا وبلسما للجرح الفلسطيني بعد مجزرة جنين، وسيتم تسجيله في التاريخ"، مشيراً إلى أن مواصلة إطلاق النار من منفذ عملية القدس خيري علقم وتبديل مخازن المسدس تدل على ثبات وشجاعة منقطعة النظير.

وشدد على أن "حكومة الاحتلال الفاشية ستكون أكثر انكسارا من مقاومة أبناء شعبنا".

اقرأ أيضاً: تقرير البوابات الإلكترونية في "عين سلوان".. خطوة خطيرة للاستيلاء على الأقصى

وقتل 7 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عاما من بلدة الطور.

وعمت المواجهات، الليلة وفجر اليوم الأحد، معظم بلدات وأحياء المدينة تخللها استهداف قوات الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #المقاومة الفلسطينية #محمد حمادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة