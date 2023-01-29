حمادة: شعبنا سيواصل طريق المقاومة للدفاع عن الأقصى والقدس

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن شبان القدس لن يخذلوا شعبنا في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

وقال في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "هناك حالة إصرار وتحدٍ من المقدسيين للاحتلال في القدس، حيث ينغص ويضيق الخناق عليهم كل يوم".

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وأضاف: إن "شعبنا الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى، وكلما زاد الاحتلال إجرامه ضد الفلسطينيين كلما زاد شعبنا في المقاومة".

وتابع: إن "توقيت عملية القدس كان سريعا وبلسما للجرح الفلسطيني بعد مجزرة جنين، وسيتم تسجيله في التاريخ"، مشيراً إلى أن مواصلة إطلاق النار من منفذ عملية القدس خيري علقم وتبديل مخازن المسدس تدل على ثبات وشجاعة منقطعة النظير.

وشدد على أن "حكومة الاحتلال الفاشية ستكون أكثر انكسارا من مقاومة أبناء شعبنا".

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وقتل 7 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عاما من بلدة الطور.

وعمت المواجهات، الليلة وفجر اليوم الأحد، معظم بلدات وأحياء المدينة تخللها استهداف قوات الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين