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مستوطنون يعتدون على الأطفال قرب الحرم الإبراهيمي

28 يناير 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على أطفال قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على أطفال فلسطينيين بالقرب من الحرم الابراهيمي، على مرأى جيش الاحتلال، وحاولوا اقتحامه.

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وفرضت سلطات الاحتلال تقسيمًا زمانيًا ومكانيًا في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل، بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين عام 1994، عبر تقسيم المسجد لليهود والمسلمين، ومنع المسلمين من الصلاة في أيام الأعياد اليهودية.

وتضيق سلطات الاحتلال على المصلين الذين يرتادون المسجد الإبراهيمي، بمنعهم من الدخول أحيانا، وإغلاق المداخل ووضع حواجز أمامهم، وتركيب خطوط وكاميرات مراقبة جديدة داخل الحرم الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مستوطنون #الحرم الإبراهيمي

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