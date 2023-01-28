ماذا كتب نجوم التعليق الرياضي العربي عن العملية البطولية في القدس ؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعرب نجوم التعليق الرياضي العربي الجزائري حفيظ دراجي والعُماني خليل البلوشي، والفلسطيني هشام معمر، عن فخرهم بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد خيري علقم مساء الجمعة بمدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين.

ونشر البلوشي تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتب فيها " خيري علقم أتى بالخير والسعادة لقلوبنا وكان علقماً على الكيان .. رجال أعظم من أن تصفهم كلماتنا فهم أبطال تنحني لهم الهامات فخراً واعتزازاً " .

بينما كتب حفيظ دراجي على تويتر " مخيم جنين يُقاوم، والقدس تنتقم، السن بالسن والعين بالعين، والبادئ أظلم " تعازينا للمطبعين الذين أدركوا الليلة أن إسرائيل، لا تقدر على حماية شعبها من مسدس خيري علقم، فكيف لها أن تحمي الأنظمة المطبعة من غضب شعوبها.

وأرفق كلاهما صوراً للعملية البطولية، مع تفاعل عدد كبير من المتابعين لهما، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المعلق الفلسطيني في قنوات أون سبورت المصرية هشام معمر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أية قرأنية من سورة التوبة " وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ".