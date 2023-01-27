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طمرة .. وقفة في الداخل المحتل نصرة لجنين

27 يناير 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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شارك أهال ونشطاء من طمرة في الداخل الفلسطيني المحتل، في وقفة احتجاجية، نُظّمت في المدينة، اليوم الجمعة، ضد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيّمها، أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بمبادرة من بلدية طمرة، واللجنة الشعبية في المدينة.

واستشهد 9 فلسطينيين، بينهم مسنة، وأُصيب 20 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وخلال الوقفة، أدان رئيس بلدية طمرة، سهيل ذياب "الصمت الدولي والعربي إزاء ما يحدث للفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي". ودعا إلى "تحرك عربي دولي لرفض ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #الداخل المحتل #طمرة

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