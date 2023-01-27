فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الآلاف يؤدون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى والإبراهيمي

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية

5 نصائح للوقاية من الإصابة بالتهابات الحلق في الشتاء

شحنات الهواتف الذكية تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق في نهاية عام 2022

الريال يحسم "الديربي" ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

"حرب صامتة".. "أبل" تعزز خدمات آيفون لإزاحة "غوغل" بعيداً عن منتجاتها

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على القطاع والمقاومة ترد

طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عسكرية في قطاع غزة

أميركا تفرض عقوبات على فاغنر الروسية وأفراد وكيانات حول حرب أوكرانيا

" فلسطين " تُشارك بفريقين من غزة في بطولة غرب آسيا

بالفيديو الآلاف يؤدون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى والإبراهيمي

27 يناير 2023 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
...

أدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، في وقت أعاقت فيه قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المسجد المبارك، ومنعت وصول آخرين.

 وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتفتيش المصلين.

 وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

 وشارك في صلاة الفجر أعداد غفيرة من الرجال والنساء والأطفال ملأوا المصلى القبلي، وسط أجواء روحانية.

وتجمع المصلون عقب صلاة الفجر في حلقات لقراءة القرآن، كما تناولوا فطوراً جماعياً في ساحات المسجد الأقصى.

اقرأ المزيد:"الفجر العظيم".. عائلات مقدسية تتنافس على حجز مقعد بـ"قائمة الشرف"
 

فيما احتشد الآلاف في المسجد الإبراهيمي بالخليل، ضمن حملة إحياء الفجر العظيم في المسجد الذي يتعرض للتقسيم الزماني والمكاني، وتضييقات المستوطنين.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأقصى #الاحتلال #المسجد الإبراهيمي #الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة