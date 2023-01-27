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بالفيديو طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عسكرية في قطاع غزة

27 يناير 2023 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، عدة مواقع عسكرية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ طائرات الاستطلاع استهدف موقعاً وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه عسقلان، حيثُ تصدت لهم القبة الحديدة، وهي رداً على جريمة مخيم جنين التي راح ضحيتها 9 شهداء.

واستهدفت طائرات الاحتلال، موقع 104 بـ 15 صاروخ من طائرات الاحتلال.

 

يتبع

المصدر / فلسطين أون لاين
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