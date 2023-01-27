طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عسكرية في قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، عدة مواقع عسكرية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ طائرات الاستطلاع استهدف موقعاً وسط قطاع غزة.

شاهد | لحظة قصف موقع يتبع للمقاومة وسط قطاع غزة pic.twitter.com/0TcPriRJFw — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 27, 2023

يأتي ذلك، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه عسقلان، حيثُ تصدت لهم القبة الحديدة، وهي رداً على جريمة مخيم جنين التي راح ضحيتها 9 شهداء.

واستهدفت طائرات الاحتلال، موقع 104 بـ 15 صاروخ من طائرات الاحتلال.

يتبع

المصدر / فلسطين أون لاين