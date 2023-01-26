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العاروري: رد المقاومة لن يتأخر وسيدفع الاحتلال ثمن مجزرة جنين

26 يناير 2023 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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 الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

شدد الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، على أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها صباح اليوم الخميس، وأن رد المقاومة لن يتأخر.

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وأكد القيادي العاروري، في بيان صحفي، أنّ "إرادة شعبنا أقوى من جرائم الاحتلال، وستبقى جنين والضفة بأهلها ومقاومتها عصية على الكسر، ولن يزيدها العدوان والاستهداف إلا قوة وإصرارًا على المواجهة".

ودعا المقاومة للرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية والأراضي المحتلة، كما دعا الجماهير الفلسطينية "الثائرة" إلى أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.

وختم بالقول: "نحيي أبطال المقاومة وفصائلها المجاهدة، التي انتفضت لصد العدوان والدفاع عن حمى شعبنا، وكبّدت القوات المقتحمة خسائر محققة، ونسأل الله الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

المصدر / فلسطين أون لاين
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