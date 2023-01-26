خاطر: المقاومة هي السبيل لتحقيق الردع مع الاحتلال

أكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمجابهة إجرام الاحتلال وتحقيق قدر معقول من الردع، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على مخيم جنين والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين.

وقالت خاطر خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "حكومة الكيان المجرمة تفتتح عهدها بقبضة حديدية عاتية، قوامها قتل واقتحامات وهدم للبيوت والمنشآت، وعدوان على المسجد الأقصى (..) وما يجري في جنين جزء من سياسة الترهيب الشاملة".

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وأضافت: إن "حكومة الاحتلال بأركانها المتطرفة في إجرامها تقول لنا إنه ما من خطوط حمراء تتوقف عندها، وليس ثمة ما يضبط إيقاع اندفاعها نحو ترسيخ قواعد جديدة في تعاملها مع الفلسطينيين وحقوقهم"، مشددة أن "السبيل لمجابهة هذا الإجرام وتحقيق قدر معقول من الردع معروف، ولكن ما ينبغي أن يشغل بال الأحرار هو كيفية وضع الخطوات على هذا السبيل، بكثير من الإعداد وقليل من الكلام".

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، إلى جانب 13 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين