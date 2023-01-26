الناشطة البرغوثي: أحداث جنين مؤشر لديمومة ثورة التحرير

أكدت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، أن الدماء النازفة في مخيم جنين وقساوة مشاهد المقاومين المضرجين على الطرقات، دليل مقاومة لا تلين، وهي مؤشرات ديمومة ثورة لن تنقطع إلا بالتحرير.

وقالت البرغوثي خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس: إن "التناقضات تبشر بفجرٍ أكيد"، مضيفة: إن "أشعة تتسلل لأرواحنا مصدرها قوة المقاوم الموقن بحقه الممهور بالدم (..)، فأزقة مخيم جنين الضيقة تتسع لثورة عجزت عنها ساحات نزالٍ واسعة".

وتابعت: "ضعفنا ينبت عزم يتجدد، وجبروتهم سيتهاوى أمام الحق الصلب الذي لن يتراجع، ويأسنا للحظات يتبدل أملاً عند رؤية ثبات فتية مقبلين غير مدبرين، ثباتاً أثبت فشل مؤامرات حيكت من القريب والبعيد لتحييد هذا الجيل وإشغاله وتذويب الروح الوطنية لديه".

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وتعتقد البرغوثي أن "نزاع الساسة نبت وحدةً في الميدان، سواعد متشابكة لا تعبأ بلون ولا فكر، همها الأوحد دحر عدوٍ يتربصهم جميعاً دون تفريق (..)، حفظ الله مخيم جنين خزان الثورة ووقودها المعتاد الذي ما لان ولا استكان".

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت أربعة شهداء بينهم مسنة، على جانب 13 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين