"عرين الأسود" تُعلن تنفيذها عملية نوعية ووقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" بنابلس في الضفة الغربية، اليوم الخميس، عن تنفيذها عملية نوعية في منطقة نقطة 17، مؤكدة وقوع إصابات عديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك نتيجة إطلاقها وابل مكثف من الرصاص، وانسحاب المنفذين بسلام.

وزفّت المجموعة، في بيان مقتضب، شهداء جنين، وقالت: إنّ "هذا العدو لا يعرف إلا لغة واحدة هي لغة النار والبارود".

وطالبت أهالي مدينة نابلس والضفة الغربية ككل، بإعلان الإضراب الشامل والنفير العام والاشتباك مع الاحتلال على جميع نقاط التماس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنّ حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين بلغت تسعة شهداء، بينهم مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

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واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى إلى إصابة أطفال بحالات اختناق.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وكانت قوات "اليمام" الخاصة و"حرس الحدود" و"ماجلان" اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة، لاعتقال عدد من الفلسطينيين، إلا أنّ المقاومة تصدت لهذا الاقتحام بتبادل كثيف لإطلاق النار، عقب اكتشاف القوات الخاصة المقتحمة للمخيم بعد تَخفّيها داخل شاحنة ألبان.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين مصطحبًا جرافة عسكرية، وذلك عقب وقوع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين