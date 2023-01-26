"حماس": اشتباكات جنين المستمرة دليل على تصاعد ثورة شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، مع قوات الاحتلال والتي أسفرت عن ارتقاء عددٍ من الشهداء، هي دليل على تصاعد ثورة شعبنا ضد المحتل.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي: إن "اشتباكات جنين المستمرة وتصدي المقاومين للقوات الخاصة فيها ومواجهات أمس في سلوان والطور دليل على تصاعد ثورة شعبنا التي لن تتوقف إلا بردع الاحتلال ووقف جرائمه وكنسه على أرضنا".

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وتابع: إن "كل محاولات الاحتلال الصهيوني قتل الروح المعنوية لدى شعبنا وكسر إرادته بممارسة سياسة القتل والهدم والاعتقال لن تنجح ولن تحقق أمناً لجيشه ومستوطنيه".

وختم بالقول: إن "سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة وتصاعد جرائمها وتغولها على شعبنا وأقصانا وأسرانا سيقودنا لا محالة لمعركة سيف القدس 2 للدفاع عن أرضنا وأسرانا ومقدساتنا".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين منذ الصباح وحتى الآن بلغت أربعة شهداء، بينهم مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى إلى إصابة أطفال بحالات اختناق.

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

كانت قوات "اليمام" الخاصة و"حرس الحدود" و"ماجلان" اقتحموا مخيم جنين، لاعتقال عدد من الفلسطينيين، إلا المقاومة تصدت لهذا الاقتحام بتبادل كثيف لإطلاق النار، عقب اكتشاف القوات الخاصة المقتحمة للمخيم بعد تخفيها داخل شاحنة ألبان.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين مصطحباً جرافة عسكرية، وذلك عقب وقوع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين