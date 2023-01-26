الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة طالت أسيرين محررين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال مداهمات واقتحامات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية، طالت أسرى محررين.

وبحسب مصادر محلية، فإنه في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد خليل أبو لطيفة من سكان حي الشرايط في البيرة، عقب اقتحام أحد المحال التجارية في المدينة.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صلاح برغال من منزل عائلته في مخيم الأمعري للاجئين جنوبي غرب المدينة.

والأسير "برغال" قد أمضى في سجون الاحتلال سابقًا 9 سنوات، وقد أُفرج عنه قبل نحو عامين.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيسى المعطي، بعد اقتحام مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي مدينة بيت لحم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد محمد بشارات من بلدة طمون، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كذلك داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد محمود بشارات، في محاولة لاعتقال نجله قصي.

كما اندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام والرصاص.

وطالت الاعتقالات الشابين حمزة نبيل وعلاء بزور، عقب اقتحام وتفتيش منزليهما في قرية رابا، شرقي مدينة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين