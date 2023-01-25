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حماس تنعى الفتى محمد علي وتحيي الصامدين في شعفاط

25 يناير 2023 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، الشهيد الفتى محمد علي عبد موسى محمد علي (16عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت بمخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وأوضحت الحركة في بيانها، أن الشهيد "علي"، ارتقى خلال تصدّيه لقوات الاحتلال دفاعًا عن مخيم شعفاط، عقب هدم الاحتلال منزل الشهيد عدي التميمي.

وأكدت حماس، أن عدوان الاحتلال المتواصل في القدس والأقصى، وعموم أرضنا المحتلة، لن يمر مرور الكرام.

وتابعت: عدوان الاحتلال المتواصل سينتج ثورة شعبيّة ومزيدًا من الأبطال، والتصدّي للاحتلال وتلقينه دروسًا في البطولة والفداء.

ووجّهت حماس، التحية لأهلنا الصامدين في مخيم شعفاط، الذين ضربوا أروع الأمثلة وقدّموا كثيرًا من الشهداء، كأمثال الشهيد البطل عدي التميمي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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