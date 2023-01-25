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نادٍ إنجليزي يريد التعاقد مع المغربي حكيم زياش

25 يناير 2023 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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نادٍ إنجليزي يريد التعاقد مع المغربي حكيم زياش

انضم أستون فيلا الإنجليزي، إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع المغربي حكيم زياش، مهاجم تشيلسي اللندني، بطلب من مدرّبه الإسباني أوناي إيمري الذي يرغب في الحصول على خدمات نجم "أسود الأطلس" خلال فترة الانتقالات الشتوية الراهنة.

ويُعد فيلا خامس نادٍ يُبدي اهتمامه بالتعاقد مع زياش البالغ من العمر 29 عامًا، بعد ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي، وغلطة سراي التركي، فيما تحدّثت مصادر أخرى عن وجود اهتمام أيضًا من برشلونة الإسباني وروما الإيطالي.

وحسب (tbrfootball) فإن إيمري مدرب أستون فيلا، معجب بأداء زياش ويرغب في الحصول على خدماته خلال ميركاتو الشتاء الراهن.

وقدّم زياش مستويات مذهلة في مونديال قطر 2022 أسهمت في تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، ليكون "أسود الأطلس" أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى هذا الدور، ما دفع جماهير تشيلسي للمطالبة بمنحه دورًا كبيرًا في الموسم الحالي، لكن النادي اللندني ما يزال مصمّمًا على بيعه في الميركاتو الشتوي الحالي.

جدير بالذكر أن زياش اكتفى بالظهور في 10 مباريات مع تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قدّم خلالها تمريرة واحدة حاسمة.

المصدر / وكالات
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#تشلسي #حكيم زياش #أستون فيلا

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