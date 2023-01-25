ناشطة تدعو لتعزيز الحراك الشعبي الرافض للاعتقالات السياسية

دعت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إلى تعزيز الحراك الشعبي الرافض للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أهمية تشكيل حاضنة شعبية قوية رافضة لممارسات السلطة التعسفية.

وقالت البرغوثي خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: إن "الاعتقال السياسي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني"، منوهة إلى أن أجهزة أمن السلطة تنتهج سياسة "الباب الدوار" بحق شعبنا ومقاوميه.

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وشددت على أن "شعبنا ماضٍ في نضاله حتى استعادة حقوقه العادلة"، مستدركة بالقول: إن "تدرك السلطة أن ممارساتها الإجرامية أفقدتها ثقة الشعب الفلسطيني".

ورأت البرغوثي أن ممارسات السلطة بحق الشعب الفلسطيني تساهم أيضاً في تفكيك وحدة شعبنا،داعية الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه ما يحدث من السلطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين