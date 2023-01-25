فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن مخطط لبناء 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة

عائلة المغدور نزار بنات تنتظر بدء تحقيق الجنايات الدولية باغتياله

الشعبيّة: شعبنا سيرد على سياسة هدم البيوت بمزيدٍ من المقاومة

شرارة غضب جديدة بأمريكا بعد مقتل شاب أسود على أيدي الشرطة

ناشطة تدعو لتعزيز الحراك الشعبي الرافض للاعتقالات السياسية

"النهري".. خطاط فلسطيني تتراقص الأقلام الثمانية بين يديه

"القانوع": الاحتلال يعيش حالة إفلاس وعجز لوقف ثورة شعبنا

تنويه مهم من هيئة المعابر والحدود بشأن عمل معبر رفح

نقيب المحامين: حكومة رام الله تحاول إسكات النقابة ومعاقبتها

النائب العام بغزة يستقبل وفد نقابة موظفي القطاع العام

ناشطة تدعو لتعزيز الحراك الشعبي الرافض للاعتقالات السياسية

25 يناير 2023 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

دعت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إلى تعزيز الحراك الشعبي الرافض للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أهمية تشكيل حاضنة شعبية قوية رافضة لممارسات السلطة التعسفية.

وقالت البرغوثي خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: إن "الاعتقال السياسي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني"، منوهة إلى أن أجهزة أمن السلطة تنتهج سياسة "الباب الدوار" بحق شعبنا ومقاوميه.

اقرأ أيضاً: حماس تدين استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وتدعو لوقفها

وشددت على أن "شعبنا ماضٍ في نضاله حتى استعادة حقوقه العادلة"،  مستدركة بالقول: إن "تدرك السلطة أن ممارساتها الإجرامية أفقدتها ثقة الشعب الفلسطيني".

ورأت البرغوثي أن ممارسات السلطة بحق الشعب الفلسطيني تساهم أيضاً في تفكيك وحدة شعبنا،داعية الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه ما يحدث من السلطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاعتقالات السياسية #الحراك الشعبي #فادية البرغوثي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة