الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين.

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بدوره، أفاد نادي الأسير بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين في الضفة، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد حامد، ومؤمن إدريس عياد، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة سلواد قضاء رام الله.

كما داهمت قوة عسكرية إسرائيلية حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وسط إطلاق لقنابل الغاز خاصة تجاه الفلسطينيين خلال خروجهم من صلاة الفجر، ما تسبب بإصابة العديد منهم بالاختناق.أما في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال قسام محمود عطون، ومحمد عماد عطون، عقب اقتحام منزليهما في بلدة صور باهر.

بينما في مدينة نابلس، أُصيب 4 فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب المحافظة. واعتدت تلك القوات على الصحافيين ومنعتهم من التغطية الصحفية لعملية اقتحام المستوطنين للمنطقة لأداء صلوات تلمودية.

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وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوة خاصة الشاب يونس الزغاري في أعقاب اقتحام منزل عائلته في مخيم الدهيشة، كما اعتقلت فلسطينيًّا ونجليه بعد حصار منزله ومداهمته في بلدة العبيدية.

وأفاد نائب رئيس بلدية العبيدية محمد الردايدة، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي ظاهر أبو سرحان ونجليه بهاء وباسل، بعد حصار المنزل ومداهمته وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت، منزلين في بلدة العبيدية، يعودان لعائلة علي ظاهر أبو سرحان، ومحمد يونس ربايعة في منطقة المزرع شرق البلدة، بعد أن أغلقت المنطقة بالكامل.

المصدر / فلسطين أون لاين