هل سيشارك منتخب المغرب في بطولة كوبا أمريكا 2024؟

نفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم توصل الأخير بدعوة للمنتخب المغربي للمشاركة كضيف شرف في النسخة الـ48 من نهائيات "كوبا أمريكا"، المقرر إقامتها في الإكوادور العام المقبل.

وقالت تقارير إعلامية مغربية إن المكتب التنفيذي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، طلب المنتخب المغربي ليكون ضيف شرف النسخة المقبلة من البطولة.

وأوضح مصدر أن الاتحاد المغربي لم يتوصل بمراسلة رسمية، ولا بأي اتصال من الاتحاد الأمريكي الجنوبي بهذا الخصوص، معتبرًا أن الصورة الجيدة التي ظهر بها "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022، جعلت جماهير الكرة عبر العالم تتعاطف معه.

وتابع المصدر: "توصلنا برسائل من الجماهير من جميع العالم بعد تألق المغرب في كأس العالم بقطر، وحظينا بتعاطف خاص من الجماهير الأمريكية، التي طالبت على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوة المغرب ليكون ضيف شرف في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، لكننا لحدود الساعة لم نتلق أي دعوة رسمية أو غير رسمية بهذا الخصوص".

وأفاد عضو الاتحاد المغربي بأن المنتخب المغربي يتشرف بالمشاركة في منافسات من حجم كوبا أمريكا، موضحًا أنه في حال التوصل بدعوة للمشاركة فيها، كما زعمت وسائل إعلام برازيلية، فإن القرار سيتخذ بعد التشاور مع وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، حسب برنامجه المسطر.

وختم المصدر حديثه قائلًا: "عمومًا موعد كوبا أمريكا ما يزال بعيدًا، فالنسخة المقبلة مقررة صيف العام المقبل، وأمام المنتخب المغربي تحديات أخرى، أهمها تصفيات كأس أفريقيا للأمم، التي نراهن على المنافسة على لقبها الغائب عن المغرب منذ العام 1976".

المصدر / وكالات