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هل يضرنا تناول القهوة صباحًا قبل الطعام؟

24 يناير 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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هل يضرنا تناول القهوة صباحًا قبل الطعام؟

بدء النهار بفنجان قهوة أمر لا بديل عنه بالنسبة للكثيرين، لكن تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً أن تناولها قبل الطعام يمكن أن يسبب مجموعة من الأضرار، منها ما يصيب الأمعاء، ويسبب الانتفاخ، أو حَبّ الشباب، أو تساقط الشعر، أو القلق، أو مشاكل الغدة الدرقية.

لكن هل هذا صحيح؟ تقول كيم باريت أستاذة علم وظائف الأعضاء وبيولوجيا الأغشية في جامعة كاليفورنيا إنه لحسن الحظ أن المعدة يمكنها أن تتحمل جميع أنواع المهيجات، بما في ذلك القهوة.

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وتوضح باريت لصحيفة نيويورك تايمز أن "المعدة لديها الكثير من الطرق لحماية نفسها، فهي تفرز طبقة مخاطية سميكة، تخلق درعاً قوية بين بطانة المعدة وأي شيء تتناوله"، مردفة أن "هذه الدرع تحمي المعدة أيضاً من بيئتها الحمضية الطبيعية اللازمة لتفتيت الطعام".

من جهته، أفاد الدكتور بايرون كراير من جامعة بايلور في دالاس بأن كثيراً من الدراسات رأت أن القهوة لا تهيج المعدة.

المصدر / وكالات
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