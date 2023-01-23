حملة اعتقالات في الضفة واشتباكات مع الاحتلال شمالًا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال في كل من نابلس وجنين.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود الطقطوق بعد مداهمة منزل عائلته في منطقة جبل فطاير بمدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال إحدى البنايات في الإسكان الفلسطيني بمنطقة رفيديا غربي المدينة، ونفذت فيها عمليات تفتيش.

وفي السياق، استهدف مقاومون دوريات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال انسحابها من غربي المدينة.

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بدورها، أعلنت مجموعات عرين الأسود في بيان لها مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال على حاجز ومعسكر حوارة، خلال اقتحامها منطقة رفيديا.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجرًا الأسير المحرر الناشط في حركة حماس عدي مصطفى نخلة، عقب اقتحام منزل أسرته شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وداهمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية برقة بقوة من المشاة وانتشرت في الشوارع بالتزامن مع توجه الطلاب لمدارسهم.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال، فجر اليوم في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر سلطان علي عنتير، من بلدة برقين غرب جنين وذلك أثناء مروره على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

كما اعتقلت الأشقاء سامر وأحمد ومحمود المهر أثناء اقتحامها منطقة الجابريات في جنين، واعتدت على والدهم وأخيهم الصغير بالضرب.

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أما في بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال من مخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت الشاب نضال جبر الحسنات.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فراس زهير أبو حفيظه وحسين نشأت أبو حفيظه على طريق راس رمانه في منطقة الشعراوية، في طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين