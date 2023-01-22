مركز يرصد 130 نقطة مقاومة و240 اعتداءً من الاحتلال ومستوطنيه

أعلن برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، اليوم الأحد، عن رصده 130 نقطة مقاومة شعبية ومسلّحة، واستشهاد 6 فلسطينيين، إضافة لـ240 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار، وذلك خلال يناير الجاري.

وذكر المركز في تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه رصد 130 نقطة مقاومة شعبية أو مسلّحة في القدس والضفة المحتلتين، موضحاً أن 34 نقطة مقاومة مسلّحة جميعها في الضفة (بارتفاعٍ ملحوظٍ عن الأسبوع السابق مقداره 11 نقطة).

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وتوزّعت 96 نقطة مواجهة شعبية، رصدها البرنامج إلى 81 نقطةً في الضفة و15 نقطةً في القدس (بارتفاعٍ ملحوظٍ في الضفة عن الأسبوع السابق مقداره 24 نقطةً).

بينما توزّعت النقاط في الضفة الغربية، لتشمل المقاومة المسلّحة: 13 نقطة في جنين، و9 في نابلس، و7 في الخليل، و3 في رام الله، ونقطةً في طولكرم، وأخرى في طوباس، بينما شملت المقاومة الشعبية هناك: 23 نقطةً في نابلس، و19 في الخليل، و16 في جنين، و6 في رام الله، و5 في بيت لحم، و5 في قلقيلية، ونقطتين في طولكرم، ونقطتين في طوباس، ونقطتين في أريحا والأغوار، ونقطةً في سلفيت.

أما نقاط المقاومة الشعبية في القدس - وفق التقرير- شملت: 5 نقاط في قلنديا، و3 في الطور، و3 في سلوان، ونقطتين في شعفاط، ونقطةً في بلدة جبل المكبر، ونقطةً في منطقة باب حطة.

أما على صعيد الشهداء والمعتقلين، ذكر التقرير أنه ارتقَى 6 شهداء في الضفة الغربية المحتلة: شهيدٌ في بيت لحم، وشهيدٌ في الخليل، وشهيدان في رام الله، وشهيدان في جنين (بينما ارتقَى في الأسبوع السابق 8 شهداء: شهيدٌ في مخيم قلنديا بالقدس، و7 شهداء في الضفة الغربية المحتلة: شهيدٌ في نابلس، وشهيدٌ في الخليل، و5 شهداء في جنين.).

وبيّن أن قوات الاحتلال اعتقلت 140 مواطنًا، 94 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و36 اعتقلتهم في القدس، وعشرة مواطنين في الداخل المحتل أحدهم في عكا واثنان منهم في عرعرة و7 في يافا وكفر قاسم (بارتفاعٍ ملحوظٍ في الضفة والداخل مقارنةً بالأسبوع السابق، وانخفاضٍ في القدس، إذ كانت قوات الاحتلال قد اعتَقَلَت 126 مواطنًا: 74 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و51 اعتقلتهم في القدس، ومواطنٌ في النقب بالداخل المحتل).

أما معتقَلو الضفة الغربية -حسب التقرير- فاعتُقِل 36 منهم في الخليل، و22 في جنين، و15 في بيت لحم، و12 في رام الله، و5 في طوباس، و4 في نابلس، بينما معتقَلو القدس المحتلة، فاعتُقِل 6 منهم في سلوان، و5 في حي راس العامود، و4 في العيساوية، و4 في البلدة القديمة، و3 في الطور، و3 في شعفاط، ومواطنان في صور باهر، ومواطنان في منطقة باب الأسباط، ومواطنان في منطقة باب العامود، ومواطنان في بلدة جبل المكبر، ومواطن في العيزرية، ومواطن في بيت حنينا، ومواطن في بيت دقو.

أما على صعيد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، بلغ عدد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين 240 اعتداءً، شملت 98 اعتداءً في القدس، و128 اعتداءً في معظم محافظات الضفة الغربية، و7 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل في عكا ويافا وكفر قاسم وعرعرة والنقب، و7 اعتداءاتٍ في قطاع غزة 4 في محافظة شمال غزة و3 في خان يونس (وقد سجَّلت الاعتداءات ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسبوع السابق في القدس بمقدار 25 اعتداءً، وفي الداخل بمقدار 5 اعتداءات).

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كما توزّعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية فشملت: 33 اعتداءً في جنين، و31 في الخليل، و16 في نابلس، و15 في رام الله، و14 في بيت لحم، و9 في طوباس، و6 في أريحا والأغوار، و4 في قلقيلية.

وعلى صعيد الاقتحامات، بلغ عدد اقتحامات قوات الاحتلال، 120 اقتحامًا، شملت: 45 اقتحامًا للقدس، و72 للضفة الغربية، و3 اقتحاماتٍ للداخل.

أما اقتحامات الضفة الغربية فشملت 26 اقتحامًا لجنين، و18 للخليل، و9 لبيت لحم، و9 لرام الله، و5 لنابلس، و4 لطوباس، واقتحامًا لقلقيلية.

وأما اقتحامات القدس فشملت 9 اقتحاماتٍ للطور، و9 لسلوان، و7 لمخيم شعفاط، و4 للعيساوية و3 لصور باهر، و3 للبلدة القديمة، واقتحامين لبيت حنينا، واقتحامين لبلدة جبل المكبر، واقتحامين لبيت دقو، واقتحامًا لحي وادي الجوز، واقتحامًا لبيرنبالا، واقتحامًا للعيزرية، واقتحامًا لحزما. (وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا عن الأسبوع السابق مقداره في القدس 4 اقتحامات، ومقداره في الضفة 12 اقتحامًا).

وفيما يتعلّق بهدم المنشآت والإخطار بالهدم، نفَّذت قوات الاحتلال، 24 عملية هدم: إحداها في قرية السيد في النقب بالداخل المحتل، و18 منهم في القدس إحداها في بيت حنينا وأخرى في بيت صفافا وأخرى في البلدة القديمة و15 في حزما، إلى جانب 5 عملياتٍ في الضفة الغربية: عمليتان منها في الخليل، وعمليتان في أريحا والأغوار، وعملية في قلقيلية.

وقد شهدت الضفة الغربية 3 عمليات إيقاف بناء: إحداهم في رام الله، وعمليتين في طوباس، (وقد سجَّلت عمليات الهدم ارتفاعًا في القدس مقارنةً بالأسبوع السابق مقداره 11 عملية هدم، وسجَّلت العدد ذاته من عمليات الهدم في كل من غزة والداخل في ذلك الأسبوع).

وبخصوص، ملاحقة المزارعين والصيادين واعتداءات أخرى، رصد البرنامج ملاحَقة قوات الاحتلال شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، وقد رُصِدَت 10 عمليات ملاحقةٍ للمزارعين: إحداها في سلوان بالقدس المحتلة، و5 في الضفة الغربية إحداها في قلقيلية وأخرى في أريحا والأغوار و3 في الخليل، إلى جانب 4 منها في قطاع غزة إحداها في محافظة شمال غزة و3 في خان يونس، إلى جانب 3 عمليات ملاحقةٍ للصيادين في محافظة شمال غزة بالقطاع.

وتُضاف إلى تلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى خارج التصنيفات السابقة بلغ مجموعها 43 اعتداءً، شملت 25 اعتداءً في الضفة الغربية، و15 اعتداءً في القدس، و3 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل، وقد كانت الاعتداءات الأخرى الـ25 في الضفة على النحو الآتي: 7 اعتداءاتٍ في جنين، و4 في الخليل، و4 في بيت لحم، و4 في رام الله، و4 في نابلس، واعتداءان في طوباس.

أما على صعيد اعتداءات المستوطنين، سجّل البرنامج 37 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس، أما في الضفة الغربية فقد رُصِدَ 18 اعتداءً: 7 في نابلس، و4 في الخليل، و3 في أريحا والأغوار، واعتداء في بيت لحم، واعتداء في رام الله، واعتداء في قلقيلية، واعتداء في طوباس. وأما في القدس فقد رُصِدَت 9 اعتداءات: 12 اعتداءً في باحات المسجد الأقصى، و3 في قلنديا، واعتداءان في سلوان، واعتداءٌ في البلدة القديمة، واعتداءٌ في الطريق الواصل بين القدس وبيت لحم (بارتفاعٍ مقداره اعتداءان عن الأسبوع السابق).

جدير بالذكر أن هذا التقرير يصدر بشكل أسبوعي عن مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن أنشطة برنامج الرصد والتوثيق.

المصدر / فلسطين أون لاين