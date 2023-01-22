علاج تشقق اليدين وطرق الوقاية

مع بداية فصل الشتاء في العالم أجمع تبدأ علامات تشقق اليدين والجفاف، نتيجة برودة الجو أو الاستخدام السيء للمياه، وعدم معالجة المشكلة بالطريقة الصحيحة، ولكن السبب الرئيس للتشقق يكون نتيجة فقدان الرطوبة مما يزيد من حدة التقشر.

الجلد مزيج من البروتينات والدهون والزيوت التي تحمي البشرة من الجفاف، وقد يمتلك بعض الأشخاص حاجزًا طبيعيًا أقوى من غيرهم، ويعود ذلك إلى جيناتهم الوراثية بشكل أساسي، وبالتالي فإذا كنت تمتلك حاجزاً طبيعياً ضعيفاً بسبب جيناتك فستكون أكثر عرضة لتشقق الجلد وجفافه.

نقدم لكم الاسباب التي تقف خلف تشقق اليدين:

اليدان لا تضرران فقط من هواء الشتاء القاسي والجاف، إنما تتضرران أيضًا من التعرض للمياه. فإذا كنت تغسل يديك كثيراً خلال فصل الشتاء فإن هذه المياه تتسبب في تجفيف يديك وتقشرهما بالتالي.

- غسل اليدين بالصابون يُذيب زيوت البشرة الطبيعية.

- مفاصل الأصابع هي المناطق الأكثر تأثراً بالجفاف والتقشر نتيجة الحركة الدائمة من الثني والفرد.

لعلاج التشقق نقدم لكم النصائح التالية:

تعويض الرطوبة التي تفتقدها بشرتك بسبب العوامل الجوية والتعرض للغسيل المتكرر:

- شرب الماء ليس الحل ويجب أن ترطب بشرتك من الخارج باستخدام كريمات الترطيب الفعالة.

- وضع المرطب على الجلد مباشرة فإنه يمنع الماء من التبخر ويمنح البشرة مظهرًا صحيًا.

- حاول أن تحتفظ بعلبة كريم مرطب صغيرة بالقرب منك لتتذكر استخدامها بشكل يومي كلما شعرت بالجفاف.

- وضع المرطب مرة يوميًا لا يكفي، فلا بد من استخدام المرطب 5 إلى 6 مرات.

- تجنُّب استخدام الماء البارد أو الساخن عند غسل اليدين واعتماد الماء الفاتر، مع مراعاة تجفيف اليدين جيدًا بعد الغسل ثم استخدام المرطب.

- استخدام صابون معتدل لا يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية القاسية التي تجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية.

وبالنسبة لرطوبة المفاصل:

انقع يديك في حليبٍ دافئ، إذ يتمتع الحليب بخصائص مرطبة.

ادهن مفاصل الأصابع بالفازلين، ثم ضع كيسًا بلاستيكيًا عليها، واتركها لمدة 15 دقيقة. وافرك الفازلين المتبقي على بشرتك.

ادهن يديك بغسول يحتوي على الجلسرين والفازلين قبل النوم، ثم ارتدِ قفازات قطنية أثناء نومك.

استخدم كريمًا لليدين بعد كل مرة تغسلهما فيها.

المصدر / وكالات